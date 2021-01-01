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Rusya’dan Vietnam’a yüksek tonajlı sıcak sac satışları fiyatlarda hafif düşüşle gerçekleşti

Bu hafta Vietnamlı sıcak sac ithalatçıları Rusya çıkışlı tekliflerin düşmesiyle birlikte alımlarında tekrar aktif oldu. Bu ...

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