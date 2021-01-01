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< Yassı Ürünler ve Slab

Rusya’da yerel yassı mamul fiyatları sert bir şekilde düştü

Rus yassı mamul üreticileri, iç pazardaki düşük talebin baskısı altında kaldı. Öte yandan, ihracat vergisi ve küresel olarak ...

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