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< Yassı Ürünler ve Slab

Rusya'da yerel yassı mamul fiyatları düştü

Üreticilerin Eylül üretimi için yeni teklifler açıklamalarıyla, Rusya'da yerel yassı mamul fiyatları bir aylık süre içerisinde ...

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