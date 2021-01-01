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< Yassı Ürünler ve Slab

Rusya’da yerel yassı mamul fiyatları canlanan talep sayesinde toparlandı

Rus yassı mamul üreticileri, son birkaç haftadır tüccarlardan gelen talebin bir miktar canlanmasını göz önüne alarak Kasım ayı ...

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