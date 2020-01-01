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Rusya’da yerel yassı mamul fiyatları arttı, satışlar yeterli

Rusya yerel piyasasında yassı mamul satışları üreticiler için tatmin edici seviyedeydi ve üreticilerin fiyatlarını artırmasını sağladı.

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