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Rusya yerel yassı mamul piyasasında fiyatlar güçlü ihracat nedeniyle yükseldi

Rusya’da yerel yassı mamul fiyatları Kasım ayının ortasından bu yana yükseldi.

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