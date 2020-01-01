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Rusya yerel yassı mamul piyasası kademeli olarak toparlanıyor

Rusya yerel yassı mamul piyasasında satışların her geçen gün daha canlı olmasıyla ticari faaliyetler kademeli olarak toparlanıyor

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