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< Yassı Ürünler ve Slab

Rus sıcak sac üreticileri yerel ve ihracat tekliflerinde hala iyimser

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Rusya’da iç piyasaya verilen yassı mamul fiyatları arttı.

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