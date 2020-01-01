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Rus Severstal sıcak sac ihracat satış fiyatlarında yeni yüksek seviyeye erişti

Rus çelik üreticisi Severstal, artan talep ama kısıtlı olan arz sayesinde Nisan üretimi satışlarını neredeyse tamamladı. 

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