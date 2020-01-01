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Pakistan’da yeni sıcak sac bağlantısı daha düşük fiyattan yapıldı, alıcılar fiyatların daha da inmesi bekliyor

Pakistanlı müşteriler yabancı tedarikçilerden daha düşük sıcak sac fiyatları almak için baskı yapmaya devam etti.

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