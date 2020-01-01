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< Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan’da sıcak sac tedarikçileri müşterilere yüksek fiyatları kabul etmekten başka seçenek bırakmadı

Pakistan’a teklif veren sıcak sac tedarikçilerinin çoğu, global yassı mamul piyasasındaki yukarı yönlü seyirden tamamen ...

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