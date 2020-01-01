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Pakistan’da indirimlerle yüksek miktarda sıcak sac alındı, yeni siparişler için görüşmeler sürüyor

Pakistan’da yeni sıcak sac teklifleri duyulduğunda yerel haddeciler pazarlıklara girişiyor ve ciddi anlamda indirim almak için ısrarcı davranıyor.

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