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Nihai mamul piyasaları yılı olumlu kapattı, birinci çeyrek görünümü karışık

2020 yılı birçok kişi için oldukça olaylı ve sıkıntılı geçti, ancak yılın son çeyreği, özellikle çelik piyasası oyuncularını ...

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