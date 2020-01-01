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Mısır 700$/mt FOB üzerinden sıcak sac satışı yaptıktan sonra tekliflerini geri çekti

Mısırlı Ezz Steel, satış fiyatlarında yeni bir rekor seviye görmesinden sonra ihracat verdiği teklifleri gerçi çekti

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