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Levha tedarikçileri tatilin ardından Türkiye piyasasına yavaş yavaş geri dönüyor

Yerel ve yabancı tedarikçiler, bir haftalık durgunluğun ardından Türk levha alıcılarına yeni teklifler vermeye başladı.

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