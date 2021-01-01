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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Temel ithalatçı pazarlarda fiyatlar düşmeye devam ediyor

Global piyasada sıcak sac ithal eden büyük pazarların çoğunda kabul görebilir fiyatların bir haftalık süre içerisinde gerilediği ...

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