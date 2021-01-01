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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Tedarikçiler Çin’deki olumlu durum ve AB’deki maliyet artışları sebebiyle fiyat açısından temkinli

Küresel sıcak sac ihracatçıları haftayı, hafif iyimserlikle tamamladı, bu da önümüzdeki ay üretimi için satışlarda fiyat ...

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