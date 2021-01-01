﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Büyük ihracatçılar alıcılardan gelen baskı sebebiyle fiyatlarını düşürdü

Bu hafta, sıcak sac ticaretinin canlı olduğu küresel piyasalarda fiyatlarda düşüş görüldü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.