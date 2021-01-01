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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Beklentiler büyük ölçüde iyimser, ancak endişeler var

Ekim ayının üçüncü haftası, Türkiye sıcak sac ithalat piyasasında Karadeniz bölgesine yapılan satışlar açısından biraz sakin ...

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