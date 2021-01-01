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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: BDT’li üreticiler Kasım satışlarını çoğunlukla kapattı, Türkiye’de fiyatlar yükseliyor

BDT’den Kasım ayı için ayrılan sıcak sac ihracat tonajı, çoğu üreticinin geçtiğimiz hafta farklı noktalara yaptığı satışlar sayesinde sınırlı kalmadı.

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