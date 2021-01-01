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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Avrupa ve BDT piyasaları tatile girerken, Asya piyasaları düşmeye devam etti

AB, BDT ve Türkiye sıcak sac piyasaları tatil moduna girdi ve Ocak-Şubat aylarına yönelik fiyat trendlerini değerlendirmeye ...

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