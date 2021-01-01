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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Aşağı yönlü trend ve kötümser beklentiler devam ediyor

Küresel sıcak sac fiyatları aşağı yönlü hareketini sürdürürken, çoğu piyasada beklentiler çoğunlukla negatif kaldı. Avrupa ...

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