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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: AB ve BDT piyasalarında satışlar tatil öncesinde yavaşladı

Tatil dönemi yaklaşırken, özellikle Avrupa’da ve BDT’de sıcak sac satışları yavaşladı.

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