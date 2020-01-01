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Küresel piyasalardaki artışın ardından Hint çelik üreticileri yerel soğuk sac baz fiyatlarını artırmaya başladı

Piyasa kaynakları, birçok üreticinin önümüzdeki birkaç gün içinde baz fiyatlarını artıracağını belirtirken, entegre çelik ...

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