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Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları talebin arzı aşması sebebiyle yüksek kaldı

Japon üreticilerin ihracata ayırdığı sıcak sac tonajları Ağustos ayında sınırlı kaldı.

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