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Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları düşüşte, beklentiler olumsuz

Japon sıcak sac ihracatçıları fiyatlarında büyük düşüşler olmasını engelleyebildiyse de diğer tedarikçiler fiyatlar üzerinde büyük bir baskı oluşturdu

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