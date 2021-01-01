﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları düştü ama arz hala kısıtlı olduğu düşüş hafif oldu

Japon sıcak sac ihracatçıları temel pazarlarında talebin zayıflaması, Güneydoğu Asya’da Corona vakalarının yükselmesi ve artan ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.