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Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları ay sonunda düştü

Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları Ocak ayında da genel olarak kademeli bir şekilde arttı.

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