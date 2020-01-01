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Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle hızla yükselmeye devam etti

Japon ihracatçıların ülkedeki Altın Hafta tatilinin ardından fiyatlarını daha keskin bir şekilde artırmaları bekleniyor.

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