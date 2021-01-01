﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Japon sıcak sac üreticileri fiyatlarını 1.000$/mt FOB’un altına düşürmedi, yüksek fiyatlı pazarlara odaklandı

Japon sıcak sac ihracatçıları, uluslararası piyasadaki fiyat düşüşleri nedeniyle geçtiğimiz ay genel fiyat aralığını düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.