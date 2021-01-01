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Japon sıcak sac tedarikçilerinin BAE’ye odaklanması Hindistan çıkışlı tekliflerin rekabet gücünü azalttı

Japon sıcak sac tedarikçileri, başta Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinde satışlarını artırmak üzere harekete geçti.

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