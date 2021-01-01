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Japon sıcak sac ihracatçıları indirimli Şubat sevkiyatlı satışların ardından artışa hazırlanıyor

Küresel sıcak sac piyasasındaki negatif beklentiler geçtiğimiz hafta pozitife döndü ve bunun sonucunda Japon üreticiler Mart ...

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