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Japon sıcak sac ihracatçıları arz kısıntısı devam ederken yaptıkları fiyat artışından emin

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde Japonya’dan dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri sürekli yükseldi.

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