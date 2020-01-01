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Japon sıcak sac ihracatçıları 900$/mt’un üstünü hedefliyor, arz sınırlı

Başlıca Japon üreticilerin çoğu Mart ayında ihracat piyasasına yalnızca sınırlı miktarda sıcak sac arzı ayırdı.

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