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< Yassı Ürünler ve Slab

İhracatçıların Asya’ya verdikleri slab tekliflerinde düşüş görülmedi

Asya’daki sıcak sac segmentinde görülen düşüş beklentilerine rağmen, çoğu büyük slab ihracatçısı bölgedeki alıcılara düşük teklif vermeyi reddetti.

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