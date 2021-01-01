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İhracat vergisine yönelik belirsizlik Çin’in sıcak sac ihracatını baskılarken, tahminler olumsuz oldu

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri yatay seyredip rekabetçi olamazken, ihracat vergisine yönelik belirsizlik sürdü.

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