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İç ve dış piyasalardan gelen talep Türkiye’nin kaplamalı mamul fiyatlarını daha da yükseltti

Türkiye’nin kaplamalı mamul fiyatları iç ve dış piyasalardaki son kullanıcılardan gelen aktif talep sayesinde 5-15$/mt daha arttı.

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