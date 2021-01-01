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Hoa Phat zayıf talep nedeniyle yerel sıcak sac fiyatlarını 750$/mt CFR’ın altına çekti

Vietnam’ın en büyük ikinci sıcak sac üreticisi Hoa Phat Group, Formosa Ha Tinh’in ardından yeni yerel fiyatlarını duyurdu.

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