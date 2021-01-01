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Hoa Phat Vietnam’da yerel sıcak sac fiyatlarını düşürdü, ithal sıcak sac teklifleri baskı altında

Formosa Ha Tinh’in sıcak sac fiyatlarını 15$/mt düşürmesinin ardından, Vietnamlı bir diğer üretici Hoa Phat da fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.

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