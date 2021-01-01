﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hoa Phat Vietnam’da yerel sıcak sac fiyatlarını 800$/mt CFR’ın altına düşürdü

Vietnam’ın ikinci büyük sıcak sac üreticisi Hoa Phat Group, iç piyasaya verdiği yeni tekliflerini 800$/mt CFR seviyesinin ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.