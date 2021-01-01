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Hint üreticiler sıcak sac fiyatlarını yükseltmeye başladı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint çelik üreticileri Kasım ayı için iç piyasa verdikleri sıcak sac fiyatlarını ...

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