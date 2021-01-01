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Hint üreticiler sıcak sac fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor

Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları satıcıların Asya pazarında zorluklar yaşamasıyla birlikte farklı seyirler gösterdi.

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