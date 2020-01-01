﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler ilk sıcak sac baz fiyat artışını açıkladı, Ocak ayındaki artış hedefi 82$/mt

Hint entegre çelik üreticileri, başta JSPL olmak üzere, bu ay sıcak sac fiyatlarını kademeli bir şekilde artıracaklarını açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.