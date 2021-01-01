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Hint tedarikçiler Vietnam sıcak sac piyasasında artış hedefliyor, bağlantı fiyatları hala düşük

Hint tedarikçiler fiyatları artırmak için uğraşsa da Vietnam sıcak sac piyasasındaki durum, geçtiğimiz haftaya göre pek iyileşme göstermedi.

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