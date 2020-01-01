﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hint sıcak sac üreticileri gümrük vergisinin düşürülmesine rağmen baz fiyatlarını artırdı

Hindistan’da yerel çelik üreticileri sıcak sac baz fiyatlarını 1.000-1.500 INR/mt (14-21$/mt) yükseltti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.