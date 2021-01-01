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Hint sıcak sac ihracatçıları Vietnam’la pazarlıklara yeniden başladı

Asya piyasasında pazarlıkların yeniden başlamasının ardından Hint sıcak sac ihracatçıları, piyasada daha aktif oldu

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