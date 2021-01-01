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Hint sıcak sac ihracatçıları Vietnam’a satışlar yaptı, Çin’deki yükseliş piyasaya iyimserlik getirdi

Hint sıcak sac ihracatçıları, durgun iç talep ve dolan AB kotası nedeniyle geçtiğimiz hafta Vietnam pazarına daha fazla odaklandı ve satışlar yaptı.

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