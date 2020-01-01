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Hint sıcak sac ihracatçıları Orta Doğu ile Asya’ya verdiği fiyatları düşürürken, Avrupa’ya verdiği fiyatları artırdı

Hint sıcak sac ihracatçıları, Orta Doğu’daki müşterilerin ilgisini çekmek için fiyatlarını düşürdü ve bazı satışlar yaptı.

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