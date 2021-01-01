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Hint sıcak sac ihracatçıları hala iyimser ama Asya’da canlanan talep nedeniyle fiyatlar esneyebilir

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint entegre çelik üreticilerinin çoğu yüksek fiyatlardan sıcak sac teklif etmek ...

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