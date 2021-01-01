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Hint sıcak sac ihracatçıları genel olarak Orta Doğu’ya satış yapıyor, AB ile görüşmeler başladı

Hint sıcak sac ihracatçıları Körfez ülkelerine ve biraz da Türkiye’ye orta tonajlı satışlar yapmaya odaklanmayı sürdürüyor.

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